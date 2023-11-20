Клебо вошел в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира
Первый этап нового сезона лыжного Кубка мира пройдет в финском городе Рука с 24 по 26 ноября.
Первый этап нового сезона лыжного Кубка мира пройдет в финском городе Рука с 24 по 26 ноября.
Йоханнес Клебо вошел в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира, который пройдет в финском Рука, сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Норвегии.
В начале ноября 27-летний появилась информация, что Клебо заразился коронавирусом, несмотря на то, что последнее время проживал в изоляции в Альпах со своим отцом и менеджером Хоконом Клебо.
Ранее сообщалось, что норвежская федерация планирует сократить количество лыжников сборной из-за сложной финансовой ситуации. Клебо отказался от места в составе команды, чтобы у федерации появилась возможность потратить деньги на других спортсменов.
13 октября Клебо согласился вновь выступать за сборную Норвегии и нанести на форму логотип спонсора команды.
В состав мужской сборной Норвегии на первый этап Кубка миа помимо Клебо вошли Харальд Амундсен, Эрик Валнес, Пол Гульберг, Эмиль Иверсен, Матц Уильям Йенсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Петтер Нортуг, Шюр Рете, Ховард Сулос Таугбель, Ивер Тильхейм Андерсен и Ансгар Эвенсен.