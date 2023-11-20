Йоханнес Клебо вошел в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира, который пройдет в финском Рука, сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

В начале ноября 27-летний появилась информация, что Клебо заразился коронавирусом, несмотря на то, что последнее время проживал в изоляции в Альпах со своим отцом и менеджером Хоконом Клебо.

Ранее сообщалось, что норвежская федерация планирует сократить количество лыжников сборной из-за сложной финансовой ситуации. Клебо отказался от места в составе команды, чтобы у федерации появилась возможность потратить деньги на других спортсменов.

13 октября Клебо согласился вновь выступать за сборную Норвегии и нанести на форму логотип спонсора команды.