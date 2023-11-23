Большунов и Степанова выиграли первые гонки на Кубке России

Мужскую раздельную гонку на 15 километров выиграл трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов. Лидер сборной России, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 32 минуты и 37,9 секунды. В тройку призеров также вошли представитель Тюменской области Артем Мальцев (+6,3) и партнер Большунова по команде Савелий Коростелев (+19,2).

Победительницей женской раздельной гонки на 10 километров стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова. 22-летняя лыжница преодолела дистанцию за 24 минуты и 25,9 секунды. Место на пьедестале с ней разделили Алина Пеклецова (+30,2) и Мария Истомина (+54,8). Все три лыжницы представляют Архангельскую область.