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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов и Степанова выиграли первые гонки на Кубке России

В поселке Вершина Теи (Хакасия) стартовал Кубок России по лыжным гонкам. В первый день прошли гонки с раздельным стартом свободным стилем среди мужчин и женщин.

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Источник: РИА "Новости"

Мужскую раздельную гонку на 15 километров выиграл трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов. Лидер сборной России, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 32 минуты и 37,9 секунды. В тройку призеров также вошли представитель Тюменской области Артем Мальцев (+6,3) и партнер Большунова по команде Савелий Коростелев (+19,2).

Победительницей женской раздельной гонки на 10 километров стала олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова. 22-летняя лыжница преодолела дистанцию за 24 минуты и 25,9 секунды. Место на пьедестале с ней разделили Алина Пеклецова (+30,2) и Мария Истомина (+54,8). Все три лыжницы представляют Архангельскую область.

В субботу, 25 ноября, состоится второй соревновательный день, в который пройдут спринты. В воскресенье первый этап Кубка России завершится гонками с раздельным стартом классическим стилем.

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