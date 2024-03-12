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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниеву запретили жить в Малиновке во время чемпионата России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему жить в домике на стадионе в Малиновке (Архангельская область).

Источник: РИА "Новости"

С 16 по 24 марта в Малиновке пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели. Люди добрые, где же жить-то теперь???

О, боги мои, как это все прекрасно! С какой же радостью я приеду в Малиновку, разобью палатку в стартовом городке и буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу. Люблю вас всех бесконечно. Будем низводить, курощать и дурака валять», — написал Губерниев.

Ранее комментатор жестко раскритиковал президента ФЛРГ Елену Вяльбе за инцидент на Спартакиаде учащихся в Сочи, где произошел массовый завал лыжниц. В результате 17 юных спортсменок попали в больницу с различными травмами и переломами.

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