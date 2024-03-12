Губерниеву запретили жить в Малиновке во время чемпионата России

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели. Люди добрые, где же жить-то теперь???



О, боги мои, как это все прекрасно! С какой же радостью я приеду в Малиновку, разобью палатку в стартовом городке и буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛРГ, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу. Люблю вас всех бесконечно. Будем низводить, курощать и дурака валять», — написал Губерниев.