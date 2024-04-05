Кулешова опередила Степанову и выиграла «разделку» в Кировске
Лыжница Анастасия Кулешова выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).
Лыжница Анастасия Кулешова выиграла гонку с раздельным стартом классическим стилем на заключительном этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область).
29-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 10 километров за 28 минут 10,1 секунды. Второй финишировала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, отставшая от нее на 13,5 секунды. Тройку лучших замкнула Елизавета Пантрина.
10 км, классический стиль. Женщины
«Я довольна выступлением, здесь специфичная трасса. Но такое интересное место, дышится как‑то тяжеловато. Интересно чувствовать на себе новые ощущения, все хорошо, все классно. Приятно бежать, когда такая погода в апреле и так много болельщиков, классная атмосфера здесь. Угадала ли я со смазкой лыж сегодня? Угадала моя сервис‑бригада, спасибо ей большое. На самом деле людей, кто работает с нами, никто не видит, но безумная им благодарность, что тратят свое время на нас. Просто благодарность им от всего сердца», — сказала Кулешова после гонки.
Для Кулешовой это третья победа на Кубке России в этом сезоне. Последний раз она побеждала в декабре прошлого года в скиатлоне на четвертом этапе в Кирово-Чепецке.
Степанова впервые не сумела выиграть гонку на этапе Кубка России в Кировске. Ранее она становилась лучшей в спринте и в гонке преследования.