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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Степанова выиграла гонку преследования в Кировске

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова одержала победу в гонке преследования на 10 км свободным стилем на финальном этапе Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область).

Источник: РИА "Новости"

Степанова преодолела дистанцию за 25 минут и 37,1 секунды, опередив ближайшую соперницу Марию Истомину почти на 27 секунд. Третьей финишировала олимпийская чемпионка Татьяна Сорина.

Гонка преследования, свободный стиль. Женщины

  1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.37,1;
  2. Мария Истомина (Архангельская область) — +26,9;
  3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — +28,1.

Сегодня в 13:00 мск начнется мужская гонка преследования на 15 км.

Заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 7 апреля.

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