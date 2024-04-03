Степанова выиграла гонку преследования в Кировске
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова одержала победу в гонке преследования на 10 км свободным стилем на финальном этапе Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область).
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова одержала победу в гонке преследования на 10 км свободным стилем на финальном этапе Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область).
Степанова преодолела дистанцию за 25 минут и 37,1 секунды, опередив ближайшую соперницу Марию Истомину почти на 27 секунд. Третьей финишировала олимпийская чемпионка Татьяна Сорина.
Гонка преследования, свободный стиль. Женщины
Сегодня в 13:00 мск начнется мужская гонка преследования на 15 км.
Заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 7 апреля.