Олимпийская чемпионка Терезе Йохауг возобновила карьеру
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг объявила о возобновлении карьеры.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг объявила о возобновлении карьеры.
«Я нахожусь в хорошей форме и не дать шанс себе выступить на чемпионате мира в 2025 году было бы глупо.
Должна сказать, что когда положила свои лыжи на полку в 2022 году, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от соревнований, не потому, что устала от тренировок. Мне нравилось то, что делала, но желание и мечта стать мамой были настолько велики, что стоило от них отказаться.
Использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли еще кататься на лыжах или нет. А потом будет чемпионат мира в Тронхейме, на котором я сказала себе: “Все в порядке, можно возвращаться!
Я мечтаю выиграть золото”, — приводит слова Йохауг NRK.
В мае 2023 года у Йохауг и ее партнера Нильса Якоба Хоффа родилась дочь.
В марте Йохауг выиграла гонку на 30 км на чемпионате Норвегии. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 52,3 секунды. Это ее 19-е золото чемпионатов страны. Там же Йохауг допустила, что может вернуться в спорт, чтобы принять участие в чемпионате мира в 2025 году, который пройдет в норвежском Тронхейме.
На Олимпиаде в Пекине 2022 года Йохауг победила в скиатлоне, 10-километровой классической гонке и гонке на 30 км с общего старта. Также спортсменка была в составе эстафетной сборной Норвегии, завоевавшей золото на Играх в Ванкувере в 2010 году.