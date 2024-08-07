Олимпийская чемпионка Терезе Йохауг возобновила карьеру

«Я нахожусь в хорошей форме и не дать шанс себе выступить на чемпионате мира в 2025 году было бы глупо.



Должна сказать, что когда положила свои лыжи на полку в 2022 году, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от соревнований, не потому, что устала от тренировок. Мне нравилось то, что делала, но желание и мечта стать мамой были настолько велики, что стоило от них отказаться.



Использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли еще кататься на лыжах или нет. А потом будет чемпионат мира в Тронхейме, на котором я сказала себе: “Все в порядке, можно возвращаться!



Я мечтаю выиграть золото”, — приводит слова Йохауг NRK.