Олимпийская чемпионка Йохауг не выступит на Играх в 2026 году

«Это будет лишь Тронхейм, а потом я закончу. Даже если я выиграю все соревнования, я не буду участвовать в Олимпиаде», — сказала Йохауг.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года.
Зимние Олимпийские игры примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования начнутся 6 февраля и завершатся 22 февраля 2026 года.
В августе Йохауг рассказала, что возобновила карьеру.
«Я нахожусь в хорошей форме и не дать шанс себе выступить на чемпионате мира в 2025 году было бы глупо.
Должна сказать, что когда положила свои лыжи на полку в 2022 году, мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала от соревнований, не потому, что устала от тренировок. Мне нравилось то, что делала, но желание и мечта стать мамой были настолько велики, что стоило от них отказаться.
Использовала эти два года, чтобы понять, хочу ли еще кататься на лыжах или нет. А потом будет чемпионат мира в Тронхейме, на котором я сказала себе: “Все в порядке, можно возвращаться!
Я мечтаю выиграть золото”», — приводит слова Йохауг NRK.
На Олимпиаде в Пекине 2022 года Йохауг победила в скиатлоне, 10-километровой классической гонке и гонке на 30 км с общего старта. Также спортсменка была в составе эстафетной сборной Норвегии, завоевавшей золото на Играх в Ванкувере в 2010 году.