Норвежский журналист: В Европе Вяльбе воспринимают как посмешище

«Боюсь, Вяльбе все больше и больше воспринимается в Норвегии и в Европе в целом как посмешище. Она стала настолько радикальна в своих высказываниях, что, по сути, сводит на нет все возможности конструктивного диалога относительно будущего возвращения российских лыжников на международные соревнования», — передает слова Сальтведта Sport24.
До проведения Олимпиады-2024 Вяльбе резко негативно высказывалась об участии в этих соревнованиях российских спортсменов. На ОИ-2024 в Париж 15 атлетов из России поехали без гимна, флага, любой национальной символики. На Паралимпиаду допустили уже более 90 спортсменов страны, им удалось завоевать 64 олимпийские медали, а после получить выплаты и от государства. Недавно Вяльбе выразила недовольство вручением государственных наград паралимпийцам, участвовавшим на Играх-2024.
Особенно резонансным оказалось сентябрьское интервью Елены Вяльбе, в котором она, в частности, сказала: «Мне кажется, если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили».