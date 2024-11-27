Норвежский журналист: В Европе Вяльбе воспринимают как посмешище

«Боюсь, Вяльбе все больше и больше воспринимается в Норвегии и в Европе в целом как посмешище. Она стала настолько радикальна в своих высказываниях, что, по сути, сводит на нет все возможности конструктивного диалога относительно будущего возвращения российских лыжников на международные соревнования», — передает слова Сальтведта Sport24.