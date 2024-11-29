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Йоханнес Клебо остался без медали в первой гонке сезона

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо занял четвертое место в гонке на 10 км классическим стилем в руке (Финляндия).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Один из лучших лыжников Норвегии неожиданно остался в шаге от тройки призеров на первом этапе Кубка мира.

Клебо финишировал за 23 минуты 28,8 секунды, отстав на 28,2 секунды от победителя гонки финнского лыжника Ийво Нисканена, который добрался до финиша за 23.00,6. Вторым стал норвежец Харальд Амундсен, отставший от лидера на 12,5 секунды, третьим Мартин Нюэнгет, добиравшийся до финиша на 14,1 секунды дольше, чем Нисканен.

Напомним, в минувшем сезоне Клебо выиграл «Большой хрустальный глобус». Норвежец не смог завоевать медаль, как и один из лучших лыжников России Александр Большунов, выступающий на данный момент в Кубке России.

Отметим, что Большунов и Клебо были главными соперниками друг друга, когда российские спортсмены выступали на международной арене.