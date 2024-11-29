Йоханнес Клебо остался без медали в первой гонке сезона

Клебо финишировал за 23 минуты 28,8 секунды, отстав на 28,2 секунды от победителя гонки финнского лыжника Ийво Нисканена, который добрался до финиша за 23.00,6. Вторым стал норвежец Харальд Амундсен, отставший от лидера на 12,5 секунды, третьим Мартин Нюэнгет, добиравшийся до финиша на 14,1 секунды дольше, чем Нисканен.