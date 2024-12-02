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Большунов вылетел в четвертьфинале спринта на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог пробиться в полуфинал спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

В четвертьфинальном забеге Большунов занял четвертое место, преодолев дистанцию за 4 минуты 16,22 секунды. Победителем стал Сергей Ардашев, опередивший трехкратного олимпийского чемпиона на 2,18 секунды. Также Большунова обошли Владислав Афанасьев и Дмитрий Жуль.

Победителем спринта стал Сергей Ардашев, пробежавший дистанцию за 4 минуты 14,8 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (+0,21), третьим к финишу пришел Константин Тиунов (+0,38).

У женщин первой в спринте стала Анастасия Фалеева с результатом 4 минуты 23,21 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (+3,56), третье — Дарья Непряева (+4,33).

Напомним, на первом этапе Кубка России, который прошел в поселке Вершина Теи, Большунов также не смог выйти в полуфинал спринта и занял итоговое 15-е место.

Ранее на втором этапе Кубка России прошла гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. У мужчин вновь, как и на первом этапе, выиграл Савелий Коростелев, а Большунов финишировал на девятом месте. Во время гонки в Александра врезался дрон, но спортсмен смог продолжить выступление.

После первого этапа Кубка России Большунов рассказал, что потерял месяц подготовки из-за болезни, в связи с чем приходится постепенно возвращать форму по ходу сезона.

Третий этап Кубка России пройдет в поселке Чусовой с 12 по 15 декабря.