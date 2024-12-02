Большунов вылетел в четвертьфинале спринта на этапе Кубка России

Ранее на втором этапе Кубка России прошла гонка на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. У мужчин вновь, как и на первом этапе, выиграл Савелий Коростелев, а Большунов финишировал на девятом месте. Во время гонки в Александра врезался дрон, но спортсмен смог продолжить выступление.