Большунов стал вторым в гонке на ЧР с отставанием меньше секунды

Чемпионат России 2024 года проходил в деревне Кононовская Архангельской области в марте. Женский и мужской марафоны должны были состояться соответственно 23-го и 24 марта, но были перенесены из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.
Ардашев достиг финиша за 2 часа 32,7 секунды. Большунов пришел к финишу вторым с отставанием в 0,7 секунды. Павел Соловьев замкнул тройку лидеров, он был позже лидера на 1,6 секунды.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) 2.00.32.7
- Александр Большунов (Республика Татарстан) +0.7 секунды
- Павел Соловьев (Красноярский край — Мурманская область) +1.6 секунды
- Егор Митрошин (Москва/Республика Мордовия) +8 секунды
- Алексей Червоткин (Тюменская область) +11.3 секунды
- Артем Мальцев (Тюменская область) +11.7 секунды
- Кирилл Кочегаров (Республика Коми) +12.4 секунды
- Данил Нелипа (Москва/Приморский край) +14.2 секунды
- Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) +21.3 секунды
- Максим Зубцов (Мурманская область) +27.6 секунды
Ардашев на данный момент является лидером общего зачета Кубка России сезона-2024/2025. В прошлом сезоне марафонская дистанция на 50 км свободным стилем также не покорилась Большунову, он был только третьим. Александр в текущем сезоне пока не смог выиграть ни одной гонки, такой результат непривычен для российского лыжника, у которого в сезоне-2023/2024 была серия из 23 побед.
Известно, что такой расклад расстраивает Александра, по словам его тренера Юрия Бородавко, после каждой неудачи Большунов хочет завершить спортивную карьеру.
В женской гонке на 30 км победила Евгения Крупицкая.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) 1.15.18.6
- Мария Истомина (Москва/Пермский край) +0.1 секунды
- Арина Каличева (Москва/Вологодская область) +0.7 секунды
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +1.8 секунды
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) +27.7 секунды
- Екатерина Никитина (Москва/Республика Мордовия) +1.11.4
- Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1.28.4
- Татьяна Сорина (Тюменская область) +1.28.9
- Арина Кусургашева (Москва/Республика Алтай) +1.30.8
- Елизавета Шалабода (Москва/Приморский край) +2.30.9