Большунов стал вторым в гонке на ЧР с отставанием меньше секунды

Ардашев на данный момент является лидером общего зачета Кубка России сезона-2024/2025. В прошлом сезоне марафонская дистанция на 50 км свободным стилем также не покорилась Большунову, он был только третьим. Александр в текущем сезоне пока не смог выиграть ни одной гонки, такой результат непривычен для российского лыжника, у которого в сезоне-2023/2024 была серия из 23 побед.