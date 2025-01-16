Нортуг рассказал, за какую страну может выступить на Олимпиаде

Петтер Нортуг оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх в Италии.
«Все гораздо сложнее, чем люди думают. Лихтенштейн, например, был невозможен. Австрия возможна, инициатива в их руках, они могут сделать так, чтобы это произошло. Да, я всерьез рассматриваю вариант с переходом. Если это произойдет, нам нужно будет подумать и об Олимпийских играх в 2026 году, и о чемпионате мира в Фалуне в 2027 году. Я хочу разработать двухлетний план», — сказал Нортуг в эфире TV2.
Нортугу 38 лет. В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере он выиграл два золота, одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежца 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачете Кубка мира в 2010 и 2013 годах.
В 2018 года Петтер объявил о завершении карьеры, но в 2024 году изменил решение. 15 января 2025 года Нортуг занял восьмое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на чемпионате Норвегии.
XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.