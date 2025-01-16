Нортуг рассказал, за какую страну может выступить на Олимпиаде

«Все гораздо сложнее, чем люди думают. Лихтенштейн, например, был невозможен. Австрия возможна, инициатива в их руках, они могут сделать так, чтобы это произошло. Да, я всерьез рассматриваю вариант с переходом. Если это произойдет, нам нужно будет подумать и об Олимпийских играх в 2026 году, и о чемпионате мира в Фалуне в 2027 году. Я хочу разработать двухлетний план», — сказал Нортуг в эфире TV2.