Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вяльбе рассказала, от чего зависит допуск российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слова президента FIS Юхана Элиаша.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Метцель/ТАСС

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Будем ждать февральского заседания FIS, чтобы узнать решение совета FIS. Потому что президент международной федерации такие решения единолично не принимает», — приводит слова главы ФЛГР Odds.ru.

Ранее тренер по лыжным гонкам Сергей Турышев заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.

«Как бы ни говорили, что спорт и политика это разные вещи, но мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят. Тем более европейские страны все больше говорят об ужесточении санкций», — цитирует Турышева «Матч ТВ».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Лыжники пропустили чемпионат мира 2023 года и три розыгрыша Кубка мира.