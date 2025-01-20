Вяльбе рассказала, от чего зависит допуск российских лыжников

«Как бы ни говорили, что спорт и политика это разные вещи, но мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят. Тем более европейские страны все больше говорят об ужесточении санкций», — цитирует Турышева «Матч ТВ».