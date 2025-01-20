Вяльбе рассказала, от чего зависит допуск российских лыжников

Ранее президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
«Будем ждать февральского заседания FIS, чтобы узнать решение совета FIS. Потому что президент международной федерации такие решения единолично не принимает», — приводит слова главы ФЛГР Odds.ru.
Ранее тренер по лыжным гонкам Сергей Турышев заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.
«Как бы ни говорили, что спорт и политика это разные вещи, но мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят. Тем более европейские страны все больше говорят об ужесточении санкций», — цитирует Турышева «Матч ТВ».
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Лыжники пропустили чемпионат мира 2023 года и три розыгрыша Кубка мира.