Большунов заявил, что оскорблен словами Вяльбе о его зарплате

В рамках круглого стола Государственной думы РФ по вопросу импортозамещения Вяльбе заявила, что в Центре спортивной подготовки сборных команд России Большунов получает 140 тыс. рублей в месяц. Также глава ФЛГР отметила, что достойные деньги Большунов зарабатывает только благодаря спонсорским контрактам.
«Я никогда никому не жаловался и понятия не имею, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне рассказали об этом интервью, я был очень удивлен. Для меня это воспринимается как оскорбление со стороны Вяльбе. Когда ты ничего подобного не говорил, а президент федерации ставит тебя в пример… У меня вопросы к ней: почему она говорит обо мне, а не о том, кто действительно жалуется? В остальном — без комментариев», — сказал Большунов.
Александр Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).