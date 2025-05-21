Большунов заявил, что оскорблен словами Вяльбе о его зарплате

«Я никогда никому не жаловался и понятия не имею, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне рассказали об этом интервью, я был очень удивлен. Для меня это воспринимается как оскорбление со стороны Вяльбе. Когда ты ничего подобного не говорил, а президент федерации ставит тебя в пример… У меня вопросы к ней: почему она говорит обо мне, а не о том, кто действительно жалуется? В остальном — без комментариев», — сказал Большунов.