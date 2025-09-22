Совет FIS рассмотрит вопрос о допуске россиян к Олимпиаде

МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей тогда же сказал, что FIS еще может дать россиянам шанс попасть на Олимпиаду. FIS, как и Международный союз биатлонистов (IBU), еще не допустила россиян к своим турнирам даже в нейтральном статусе. В IBU говорили, что приняли к сведению решение МОК, однако это не меняет правила отбора.