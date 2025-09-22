Совет FIS рассмотрит вопрос о допуске россиян к Олимпиаде

«Совет FIS соберется позднее на этой неделе, в среду днем, и обсудит этот вопрос более подробно. К этому времени FIS сделает заявление по этому вопросу», — приводит ТАСС слова представителя FIS.
МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей тогда же сказал, что FIS еще может дать россиянам шанс попасть на Олимпиаду. FIS, как и Международный союз биатлонистов (IBU), еще не допустила россиян к своим турнирам даже в нейтральном статусе. В IBU говорили, что приняли к сведению решение МОК, однако это не меняет правила отбора.
19 сентября также стало известно о том, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2026 года. Российские и белорусские спортсмены в лыжных видах спорта и сноуборде отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
На Олимпийские игры 2024 года в Париже были допущены 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На прошлой неделе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе отобрались двое российских фигуристов — Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года,