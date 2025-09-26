Российскую горнолыжницу дисквалифицировали за допинг

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал горнолыжницу Ярославу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства.
Спортсменка была наказана, после того как в ее допинг-пробе был обнаружен туаминогептан. Срок дисквалификации отсчитывается с 7 марта 2025 года.
23-летняя Попова на чемпионате России 2025 года она завоевала бронзовую медаль в гигантском слаломе и серебро в параллельном слаломе.
На этой неделе РУСАДА вынесла решение о дисквалификации хоккеиста «Автомобилиста» Анатолия Голышева.