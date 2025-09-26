Ричмонд
Российскую горнолыжницу дисквалифицировали за допинг

Двукратный призер чемпионатов России по горным лыжам Попова дисквалифицирована на год за допинг.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал горнолыжницу Ярославу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте агентства.

Спортсменка была наказана, после того как в ее допинг-пробе был обнаружен туаминогептан. Срок дисквалификации отсчитывается с 7 марта 2025 года.

23-летняя Попова на чемпионате России 2025 года она завоевала бронзовую медаль в гигантском слаломе и серебро в параллельном слаломе.

На этой неделе РУСАДА вынесла решение о дисквалификации хоккеиста «Автомобилиста» Анатолия Голышева.