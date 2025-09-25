Голышев дисквалифицирован на полгода за допинг

Ранее в СМИ была информация, что форварда могут дисквалифицировать на два года, но это не подтвердилось. По словам Александра Шарова, нападающего «Автомобилиста», Анатолия поддерживали все, кто находится в его окружении. Более того, в текущем чемпионате, во время домашнего матча с московским «Спартаком», фан-сектор «Автомобилиста» сделал большой баннер со словами поддержки экс-капитану: «Толя, мы с тобой!».