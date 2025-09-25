Голышев дисквалифицирован на полгода за допинг

Нападающий и бывший капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев заявил о дисквалификации на полгода по итогам заседания РУСАДА.
«Заседание РУСАДА состоялось, меня отстранили на шесть месяцев, я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», — приводит слова Голышева «Матч ТВ».
Напомним, о положительной допинг-пробе Голышева стало известно 23 апреля в сезоне-2024/2025. В минувшем чемпионате хоккеист провел 59 матчей и набрал в сумме за плей-офф и регулярку 38 очков. Всего Голышев провел в «Автомобилисте» 12 сезонов, с 2013 года.
Ранее в СМИ была информация, что форварда могут дисквалифицировать на два года, но это не подтвердилось. По словам Александра Шарова, нападающего «Автомобилиста», Анатолия поддерживали все, кто находится в его окружении. Более того, в текущем чемпионате, во время домашнего матча с московским «Спартаком», фан-сектор «Автомобилиста» сделал большой баннер со словами поддержки экс-капитану: «Толя, мы с тобой!».
Всего за прошлый сезон Континентальная хоккейная лига провела 450 допинг-тестов за сезон. По результатам было выявлено 3 нарушения. Помимо Голышева отстранению подверглись игроки московского ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.