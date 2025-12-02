Тренер Большунова отреагировал на слова Коростелева в адрес лыжника

«Никто даже не задался вопросом, откуда взялась агрессия. Никто не хочет разбираться, нужна только кровь. Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. А я хочу ответить. Да, Большунов — великий лыжник! И вся страна гордится им, потому что-то, что он сделал для страны, — неоспоримо. Многие даже не знают, как это сложно и трудно. Его любят за то, что он уже сделал. И он еще нас порадует результатами. А для многих главное просто задавить и унизить. У них нет сочувствия. Люди себя показали. Теперь все знают, что эти люди из себя представляют.



Имею ли я в виду под словом “тинейджер” Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. А я хочу снова ответить. Да, Александр — гордость страны! Этот человек принес славу нашей родине! И на протяжении многих лет радовал страну своими результатами. И если для него (Коростелева) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку… Насколько он адекватен в своих словах», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».