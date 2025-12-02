«Этот человек не совсем честен». Тренер Большунова — о Бакурове

«Все говорят о неосознанном акте агрессии со стороны Большунова, но в конфликте всегда участвуют два человека. Бежало там шесть человек, но конфликт случился именно с Бакуровым. Александр же не набросился на других четверых человек, которые тоже бежали в этом забеге. Значит, у него были основания в отношении этого молодого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена. Как не видел?! Не верю в такое! Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Этот молодой человек не совсем честен», — сказал Бородавко.