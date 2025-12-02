«Этот человек не совсем честен». Тренер Большунова — о Бакурове

Во время полуфинального забега Большунов упал после контакта с Бакуровым, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение, получил ушиб ноги и был вынужден пропустить следующую гонку. Позже стало известно, что из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.
«Все говорят о неосознанном акте агрессии со стороны Большунова, но в конфликте всегда участвуют два человека. Бежало там шесть человек, но конфликт случился именно с Бакуровым. Александр же не набросился на других четверых человек, которые тоже бежали в этом забеге. Значит, у него были основания в отношении этого молодого человека, который на белом глазу говорит, что не видел спортсмена. Как не видел?! Не верю в такое! Ты бежишь, перекрываешь лыжню, ставишь спортсмену палки между ног, а потом всем говоришь, что ты не видел? Этот молодой человек не совсем честен», — сказал Бородавко.
Ранее Большунов записал четырехминутное видеообращение, в котором извинился за свое поведение и предоставил свою точку зрения на произошедшее.
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).