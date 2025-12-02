Бородавко — о решении CAS: Спортсмены особо не обрадовались



«Решение CAS по нашим лыжникам — хорошая, позитивная новость. Мы сделали еще один маленький шаг на пути к Олимпийским играм. Впереди предстоит еще много работы с FIS, большое количество разговоров и договоренностей. Остается много вопросов, касаемо европейских стран, критериев допуска, количества допущенных спортсменов.



Вероятно, некоторые страны просто не пустят наших лыжников к себе на соревнования. Финляндия, Норвегия и Швеция ясно дали понять, что готовы аннулировать визы или отказать в выдаче новых. Уже 5 декабря в норвежском Тронхейме начинается следующий этап Кубка мира — мы точно туда не попадем.



Мои спортсмены особо не обрадовались этому решению. Они прекрасно понимают всю ситуацию, которая сейчас сложилась в мире лыжных гонок. Ребята знают все, что от них нужно, чтобы отобраться на Олимпиаду. Сейчас они тоже находятся в полном непонимании и ждут дальнейшей информации.



У меня нет полной уверенности в том, что мы увидим того же Александра Большунова на Кубке мира или Олимпиаде уже в этом сезоне. От него почти ничего не зависит, FIS самостоятельно будет определять критерии и корректировать списки наших спортсменов. Надеюсь, в ближайшее время все точки над и будут расставлены и мы узнаем, что нам делать дальше», — приводит слова Бородавко Sport24.