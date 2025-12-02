Ричмонд
Бородавко — о решении CAS: Спортсмены особо не обрадовались

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении недопуска россиян на турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/nalyzhi

Ранее о том, что российская сторона выиграла иск в CAS, сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.


«Решение CAS по нашим лыжникам — хорошая, позитивная новость. Мы сделали еще один маленький шаг на пути к Олимпийским играм. Впереди предстоит еще много работы с FIS, большое количество разговоров и договоренностей. Остается много вопросов, касаемо европейских стран, критериев допуска, количества допущенных спортсменов.

Вероятно, некоторые страны просто не пустят наших лыжников к себе на соревнования. Финляндия, Норвегия и Швеция ясно дали понять, что готовы аннулировать визы или отказать в выдаче новых. Уже 5 декабря в норвежском Тронхейме начинается следующий этап Кубка мира — мы точно туда не попадем.

Мои спортсмены особо не обрадовались этому решению. Они прекрасно понимают всю ситуацию, которая сейчас сложилась в мире лыжных гонок. Ребята знают все, что от них нужно, чтобы отобраться на Олимпиаду. Сейчас они тоже находятся в полном непонимании и ждут дальнейшей информации.

У меня нет полной уверенности в том, что мы увидим того же Александра Большунова на Кубке мира или Олимпиаде уже в этом сезоне. От него почти ничего не зависит, FIS самостоятельно будет определять критерии и корректировать списки наших спортсменов. Надеюсь, в ближайшее время все точки над и будут расставлены и мы узнаем, что нам делать дальше», — приводит слова Бородавко Sport24.

Российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина смогут принять участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, если смогут отобраться через квалификацию.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.