Россия выиграла иск в CAS по вопросу допуска российских лыжников

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Лев Федосеев/ТАСС

21 октября совет FIS принял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в нейтральном статусе. Позднее российская сторона подала аппеляцию на это решение в CAS.

«Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России, сопровождался юристами Олимпийского комитета России и Министерства спорта России.

Слушания состоялись 1 декабря, а итоговое решение оглашено 2 декабря. Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами. Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Важно, что это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — написал Дегтярев.

Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина смогут принять участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, если смогут отобраться через квалификацию.

Ранее российские спортсмены получили допуск к олимпийским квалификационным соревнованиям в фигурном катании, ски-альпинизме, санном спорте, шорт-треке и конькобежном спорте. Накануне Дегтярев заявил, что на предстоящей Олимпиаде примут участие до 20 российских спортсменов.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

