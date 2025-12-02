Россия выиграла иск в CAS по вопросу допуска российских лыжников

«Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России, сопровождался юристами Олимпийского комитета России и Министерства спорта России.



Слушания состоялись 1 декабря, а итоговое решение оглашено 2 декабря. Арбитры признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязали FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран, то есть под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами. Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.



Важно, что это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — написал Дегтярев.