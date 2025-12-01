Дегтярев предположил, сколько россиян выступят на ОИ-2026

Зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
— По бобслею и скелетону вы тоже все знаете, «Матч ТВ» освещает все новости. Саночники уже готовятся в Милане к квалификации ОИ, бобслеисты подали все списки в Международную федерацию бобслея. ОКР, по моему поручению, финансирует все расходы юридического характера. Процесс идет. Те, кто там точно будут, это ледовые виды спорта: наши фигуристы, конькобежцы.
— Участие скольких человек вы лично предполагаете?
— Их можно посчитать. Не больше полутора‑двух десятков. Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно, — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ».
Ранее российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить в нейтральном статусе на Олимпиаде в Италии.
Помимо Петросян и Гуменника, из россиян на ОИ-2026 отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Российские спортсмены также получили допуск к квалификационным соревнованиям по санному спорту, шорт-треку и конькобежному спорту.