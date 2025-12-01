Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев предположил, сколько россиян выступят на ОИ-2026

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает, что на Олимпийских играх 2026 года выступят не более 20 российских спортсменов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

— По бобслею и скелетону вы тоже все знаете, «Матч ТВ» освещает все новости. Саночники уже готовятся в Милане к квалификации ОИ, бобслеисты подали все списки в Международную федерацию бобслея. ОКР, по моему поручению, финансирует все расходы юридического характера. Процесс идет. Те, кто там точно будут, это ледовые виды спорта: наши фигуристы, конькобежцы.

— Участие скольких человек вы лично предполагаете?

— Их можно посчитать. Не больше полутора‑двух десятков. Это максимум, который мы сможем выжать из этой ситуации сегодня. Но в любом случае мы там будем. Транслировать надо, смотреть надо, болеть надо. Каждая победа на вес золота. В этих сложных условиях особенно, — приводит слова Дегтярева «Матч ТВ».

Ранее российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить в нейтральном статусе на Олимпиаде в Италии.

Помимо Петросян и Гуменника, из россиян на ОИ-2026 отобрался ски-альпинист Никита Филиппов. Российские спортсмены также получили допуск к квалификационным соревнованиям по санному спорту, шорт-треку и конькобежному спорту.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше