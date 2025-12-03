Ричмонд
Коростелев: Ждем фамилии на сайте FIS — и сразу летим в Европу

Многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев выразил надежду на то, что российский лыжники быстро получат допуск к международным соревнованиям.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, 21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в нейтральном статусе. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

2 декабря суд признал требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

— Учитывая то, как быстро в FIS отреагировали на решение суда, я надеюсь, что они не будут препятствовать быстрому получению статуса. Иностранные коллеги ваши говорят, чтобы мы приезжали в Тронхейм. Мы отвечаем, чтобы они подождали немного, не так быстро, мы не успеваем за вами уже. На данный момент ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS, а потом сразу летим в Европу, — приводит слова Коростелева «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уже располагает списком нейтральных спортсменов из России и Беларуси, в нем нет трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина смогут принять участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, если отберуться через квалификацию.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.