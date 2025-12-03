Коростелев объяснил, почему публично осудил Большунова

На минувших выходных Большунов во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске упал после контакта с Александром Бакуровым, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение, получил ушиб ноги и был вынужден пропустить следующую гонку. Позже стало известно, что из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.
2 декабря Большунов записал четырехминутное видеообращение, в котором извинился за свое поведение и предоставил свою точку зрения на произошедшее. Коростелев отреагировал на это видео словами «честно, лучше никак, чем так».
«Когда все случилось, я переодевался в финишном городке. Поворачиваюсь, а Саня лежит на заборе — и Саша Большунов стоит рядом, что-то еще ему выговаривает. Сразу рванул туда со словами “отстань от спортсмена”, но там был Егор Владимирович Сорин, он попросил не лезть. “Без тебя здесь разберутся”. Но, к сожалению, за последние три года было много инцидентов, когда доходило до контакта на трассе, до нарушений, за которыми потом не следовало наказаний.
Я считаю, что произошедшее в этот раз — перебор, и это надо пресекать. А для этого — предавать огласке. Вот и высказался, чтобы точно не сошло на нет, как было в прошлые разы. Да, мой вопрос в посте получился слегка провокационным. Но никто не имеет права себя так вести, даже первый по узнаваемости лыжник России, лицо нашего вида спорта», — сказал Коростелев.
Савелий Коростелев является двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам среди юниоров, многократным чемпионом России, а также победителем и призером этапов Кубка страны.