Коростелев объяснил, почему публично осудил Большунова

«Когда все случилось, я переодевался в финишном городке. Поворачиваюсь, а Саня лежит на заборе — и Саша Большунов стоит рядом, что-то еще ему выговаривает. Сразу рванул туда со словами “отстань от спортсмена”, но там был Егор Владимирович Сорин, он попросил не лезть. “Без тебя здесь разберутся”. Но, к сожалению, за последние три года было много инцидентов, когда доходило до контакта на трассе, до нарушений, за которыми потом не следовало наказаний.



Я считаю, что произошедшее в этот раз — перебор, и это надо пресекать. А для этого — предавать огласке. Вот и высказался, чтобы точно не сошло на нет, как было в прошлые разы. Да, мой вопрос в посте получился слегка провокационным. Но никто не имеет права себя так вести, даже первый по узнаваемости лыжник России, лицо нашего вида спорта», — сказал Коростелев.