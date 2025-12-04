Ричмонд
FIS пригрозила наказанием за провокации в отношении россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предупредила об ответственности за провокации и дискриминацию по отношению к российским спортсменам.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, 21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к Олимпиаде в нейтральном статусе. Российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

2 декабря суд признал требования российской стороны обоснованными и правомерными и, в соответствии с решением МОК, обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.

Позднее все лыжники сборной России подали заявки на получение нейтрального статуса в FIS.

— Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, влечет за собой дисциплинарное разбирательство за нарушение статьи 3.5 Универсального кодекса этики FIS, — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина смогут принять участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, если пройдут квалификацию.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.