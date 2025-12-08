Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников сможет поехать на Олимпиаду

«На самом деле мы пока имеем такую же информацию, как и вся наша страна. Возможность поехать на Кубок мира или Олимпийские игры есть только у тех спортсменов, которые не состоят в силовых структурах. У нас таких в команде немного. Каждый спортсмен сборной команды имеет право подать заявление. Мы списки отправляли задолго до того, как пошли в CAS. Каждый имеет право подать заявление и его рассмотрят, возможно, кого‑то пригласят. Конечно, есть те, у которых гарантия практически 100%. Савелий Коростелев, Сергей Волков, Дарья Непряева. Наши FIS‑пункты все заморожены, они активны. По большому счету тому же Савелию Коростелеву не надо отбираться. Его FIS‑пункты позволяют ему приехать.



Какую квоту нам оставили, мы не знаем. Сейчас мы предполагаем, что это будет 1+1. Один мужчина и одна женщина. Я говорю только про Олимпийские игры. FIS ни на какие вопросы нам не отвечает, мы на данный момент для них никто. Они общаются напрямую со спортсменами», — сказала Вяльбе.