Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников сможет поехать на Олимпиаду

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус и, после одобрения, выступать на международных соревнованиях.
«На самом деле мы пока имеем такую же информацию, как и вся наша страна. Возможность поехать на Кубок мира или Олимпийские игры есть только у тех спортсменов, которые не состоят в силовых структурах. У нас таких в команде немного. Каждый спортсмен сборной команды имеет право подать заявление. Мы списки отправляли задолго до того, как пошли в CAS. Каждый имеет право подать заявление и его рассмотрят, возможно, кого‑то пригласят. Конечно, есть те, у которых гарантия практически 100%. Савелий Коростелев, Сергей Волков, Дарья Непряева. Наши FIS‑пункты все заморожены, они активны. По большому счету тому же Савелию Коростелеву не надо отбираться. Его FIS‑пункты позволяют ему приехать.
Какую квоту нам оставили, мы не знаем. Сейчас мы предполагаем, что это будет 1+1. Один мужчина и одна женщина. Я говорю только про Олимпийские игры. FIS ни на какие вопросы нам не отвечает, мы на данный момент для них никто. Они общаются напрямую со спортсменами», — сказала Вяльбе.
Ожидается, что российские лыжники смогут выступить на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), который пройдет с 12 по 14 декабря.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены смогут участвовать в них в нейтральном статусе и не смогут выступать в командных дисциплинах.
Ранее российские спортсмены получили допуск к олимпийским квалификационным соревнованиям в фигурном катании, ски-альпинизме, санном спорте, шорт-треке и конькобежном спорте.