Бородавко: Примерно 40% лыжников подкосила эпидемия гриппа

Тренер Юрий Бородавко рассказал о масштабной вспышке гриппа, которая ударила по команде в конце 2025 года.
«К сожалению, многих спортсменов затронула эпидемия гриппа, которая волной проходит сейчас по всей России. Поэтому такое малое представительство было в Чусовом. Все здоровые готовятся к следующему этапу, а заболевших пытаемся восстановить надлежащим образом, чтобы они уже были в строю на этапе в Ижевске. Думаю, примерно 40 процентов лыжников подкосила болезнь. Не очень хорошая ситуация, к сожалению», — передает слова Бородавко «ВсеПроСпорт».
Третий этап Кубка России по лыжным гонкам проходил в городе Чусовой в Пермском крае с 11 по 14 декабря.
У женщин в индивидуальной гонке классикой победу одержала Алина Пеклецова, а в спринте свободным стилем и гонке преследования свободным стилем выиграла Вероника Степанова. У мужчин все три золотые медали заработал Сергей Ардашев.
Следующие гонки в рамках Кубка России состоятся в Ижевске 20 и 21 декабря.