Бородавко: Примерно 40% лыжников подкосила эпидемия гриппа

«К сожалению, многих спортсменов затронула эпидемия гриппа, которая волной проходит сейчас по всей России. Поэтому такое малое представительство было в Чусовом. Все здоровые готовятся к следующему этапу, а заболевших пытаемся восстановить надлежащим образом, чтобы они уже были в строю на этапе в Ижевске. Думаю, примерно 40 процентов лыжников подкосила болезнь. Не очень хорошая ситуация, к сожалению», — передает слова Бородавко «ВсеПроСпорт».