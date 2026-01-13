Ричмонд
Российский ски-альпинист, отобравшийся на ОИ, сдал с июня 5 допинг-проб

Никита Филиппов с запасом выполнил необходимы норматив по допинг-тестам.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший допуск на Олимпиаду-2026, с июня 2025 года сдал пять допинг-проб.

«Пять допинг-тестов. Именно столько проб у меня взяли (моча + кровь), начиная с июня <…> Вчера был пятый раз — в Куршевеле перед Кубком Мира. Всего нужно было три внесоревновательных пробы (в течение года до ОИ) для допуска на Олимпиаду. Так что норматив выполнен с запасом», — написал Филиппов в своем телеграм-канале.

Филиппов на чемпионате мира 2025 года занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте. Ему удалось набрать необходимое количество очков для квалификации на Олимпийские игры, в декабре 2025 года он получил приглашение.

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма. В соревнованиях по ски-альпинизмуна зимних Олимпийских играх 2026 года смогут принять участие 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые будут соревноваться в трех дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 4 спортсменами (2 мужчин и 2 женщины).

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
