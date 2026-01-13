Российский ски-альпинист, отобравшийся на ОИ, сдал с июня 5 допинг-проб

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма. В соревнованиях по ски-альпинизмуна зимних Олимпийских играх 2026 года смогут принять участие 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин), которые будут соревноваться в трех дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 4 спортсменами (2 мужчин и 2 женщины).



Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.