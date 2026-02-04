Ричмонд
Стало известно, кто зажжет огонь на церемонии открытия ОИ-2026

Итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони зажгут олимпийский огонь на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 6 февраля. Мероприятие пройдет в четырех местах одновременно: в Милане, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Томба зажжет огонь у Арки Мира в Милане, а Компаньони — на площади Анджело Дибона в Кортина-д’Ампеццо.

Альберто Томба и Дебора Компаньони являются трехкратными олимпийскими чемпионами. Томба выигрывал олимпийское золото в слаломе (1988) и гигантском слаломе (1988, 1992). Компаньони становилась лучшей в супергиганте (1992) и гигантском слаломе (1994, 1998).

Ожидается, что во время церемонии открытия Олимпиады-2026 выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли и американская поп-певица Мэрайя Кэри. За церемонией будут наблюдать около 2,2 млрд телезрителей по всему миру.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.