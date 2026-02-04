Стало известно, кто зажжет огонь на церемонии открытия ОИ-2026

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 6 февраля. Мероприятие пройдет в четырех местах одновременно: в Милане, Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Томба зажжет огонь у Арки Мира в Милане, а Компаньони — на площади Анджело Дибона в Кортина-д’Ампеццо.