Норвежского горнолыжника эвакуировали с травмой в первый день ОИ-2026

Норвежский горнолыжник Фредерик Меллер упал во время тренировки скоростного спуска в первый день Олимпиады-2026 в Италии. Его эвакуировали прямо с трассы в Бормио на вертолете.
TV2 со ссылкой на пресс-атташе норвежской горнолыжной федерации сообщило, что спортсмена доставили в больницу. Он испытывает боли в плече, результаты обследования пока неизвестны. Отметим, что Меллер не успел принять участие ни в одной из гонок.
Фредерику Меллеру 25 лет. За свою карьеру он одержал одну победу на этапе Кубка мира (в 2024 году). На чемпионате мира — 2025 он занял пятое место в супергиганте и 15-е в скоростном спуске. Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2026 стартуют 7 февраля.
Официальное открытие Олимпиады состоится только в пятницу, 6 февраля. Отметим, ранее стало известно, что финские хоккеистки перед началом олимпийского турнира заболели норовирусом, который вызывает острый гастроэнтерит. Его симптомы — это острая рвота, диарея.
Среди российских спортсменов на Олимпиаду отправятся 13 атлетов, все они прошли допинг-тестирование.