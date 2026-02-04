Норвежского горнолыжника эвакуировали с травмой в первый день ОИ-2026

Фредерику Меллеру 25 лет. За свою карьеру он одержал одну победу на этапе Кубка мира (в 2024 году). На чемпионате мира — 2025 он занял пятое место в супергиганте и 15-е в скоростном спуске. Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2026 стартуют 7 февраля.