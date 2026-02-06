Ричмонд
Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выразил недовольство слабым интернетом в итальянском отеле на Олимпиаде, сообщает Nettavisen.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Клебо рассказал в соцсетях, что был вынужден поменяться комнатами с тренером Арильдом Монсеном из-за слабого интернет-соединения Клебо отметил, что у него возникли проблемы с онлайн-играми на приставке.

«У нас небольшие проблемы с интернетом. В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придет ли кто-нибудь и починит это», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Спортсмен отметил, что теперь остается дождаться, появится ли специалист, способный наладить работу сети. По его словам, в случае устранения неполадок Олимпийские игры будут «спасены», поскольку он полностью зависит от интернета.

Напомним, 29-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и шестикратным обладателем Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25). На его счету более 180 индивидуальных стартов, в которых он одержал более 100 побед и еще множество раз приезжал на подиум.


Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-Д'Ампеццо. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.