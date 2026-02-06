Клебо пожаловался на слабый интернет в олимпийском отеле

«У нас небольшие проблемы с интернетом. В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придет ли кто-нибудь и починит это», — приводит слова Клебо Nettavisen.