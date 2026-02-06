WADA расследует заявления об «инъекциях в пенис» олимпийскими прыгунами с трамплина

Целью процедуры является возможное временное увеличение объема мягких тканей, что искусственно смещает «самую нижнюю точку» тела при обязательном 3D-сканировании. Это сканирование проводится перед каждым сезоном для пошива аэродинамического костюма. Смещение контрольной точки позволяет получить костюм с чуть большей площадью поверхности, что может повысить подъемную силу на 5% и добавить до шести метров к длине прыжка.