WADA расследует заявления об «инъекциях в пенис» олимпийскими прыгунами с трамплина

В СМИ появилась информация, что некоторые спортсмены пытались получить преимущество в прыжках с трамплина.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Всемирное антидопинговое агентство WADA расследует заявления об «инъекциях в пенис» олимпийскими прыгунами с трамплина. Об этом сообщает The Times.

В СМИ появилась информация, что некоторые спортсмены на Олимпиаде вводили себе инъекции гиалуроновой кислоты в область гениталий, чтобы получить преимущество в прыжках с трамплина. Известно, что подобные инъекции нужны для увеличения дальности прыжка.

Целью процедуры является возможное временное увеличение объема мягких тканей, что искусственно смещает «самую нижнюю точку» тела при обязательном 3D-сканировании. Это сканирование проводится перед каждым сезоном для пошива аэродинамического костюма. Смещение контрольной точки позволяет получить костюм с чуть большей площадью поверхности, что может повысить подъемную силу на 5% и добавить до шести метров к длине прыжка.

При этом гиалуроновая кислота не входит в список запрещенных WADA веществ, но ее использование для получения спортивного преимущества может привести к санкциям. WADA заявила, что спортсмены перед замерами проходят медицинские тесты.