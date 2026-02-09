Швейцарские горнолыжники завоевали золото в командной комбинации

Франьо фон Алльмен и Неф Танги стали олимпийскими чемпионами в командной комбинации (скоростной спуск + слалом). Их суммарное время составило 2 минуты 44,04 секунды.
Серебряную медаль завоевали сразу две пары — швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейяр, а также австрийцы Винсент Крихмайр и Мануэль Феллер. Они показали идентичное время — 2 минуты 45,03 секунды.
Награды в командной комбинации были впервые разыграны на Олимпийских играх. В 2018 и в 2022 годах в программе зимних Игр были командные соревнования в горнолыжном спорте в другом формате.
24-летний Франьо фон Алльмен стал первым спортсменом, которому удалось выиграть две золотые медали на Олимпийских играх 2026 года. Ранее на Играх в Италии он завоевал золотую медаль в скоростном спуске. Также швейцарец дважды становился победителем мирового первенства — в скоростном спуске и командной комбинации, где он выступал с Лоиком Мейяром.
Нефу Танги 29 лет. Он завоевал свою первую олимпийскую медаль. На последнем чемпионате мира горнолыжник выиграл серебряную медаль в паре с Алексисом Монне.