Швейцарские горнолыжники завоевали золото в командной комбинации

24-летний Франьо фон Алльмен стал первым спортсменом, которому удалось выиграть две золотые медали на Олимпийских играх 2026 года. Ранее на Играх в Италии он завоевал золотую медаль в скоростном спуске. Также швейцарец дважды становился победителем мирового первенства — в скоростном спуске и командной комбинации, где он выступал с Лоиком Мейяром.