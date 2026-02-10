«Ни о чем не жалею». Вонн — после тяжелой травмы на Олимпиаде

41-летняя американка приехала на Олимпиаду спустя неделю после разрыва крестообразной связки. Во время соревнований по скоростному спуску она пережила страшное падение, зацепившись за ворота и потеряв равновесие в воздухе. Вонн была эвакуирована с олимпийской трассы на вертолете. Позднее стало известно, что она получила перелом большой берцовой кости ноги и перенесла две операции.
"Вчера моя олимпийская мечта закончилась не так, как я представляла. Это был не сказочный финал и не история со счастливым концом — это была просто жизнь. Я осмелилась мечтать и очень много работала, чтобы этого достичь. В скоростном спуске грань между правильно выбранной траекторией и катастрофической травмой может составлять всего пять дюймов.
Я оказалась всего на пять дюймов ближе к воротам, и моя правая рука зацепилась за флаг, меня развернуло, и это привело к падению. Ни разрыв крестообразной связки, ни прошлые травмы не имели к этому никакого отношения. К сожалению, я получила сложный перелом большой берцовой кости. Сейчас состояние ноги стабильно, но для полноценного восстановления мне потребуется еще несколько операций.
Хотя вчера все сложилось не так, как я надеялась, и несмотря на сильную физическую боль, я ни о чем не жалею. Ощущение, когда стоишь в стартовых воротах, было невероятным — я запомню его навсегда. Осознание того, что у меня был реальный шанс на победу, само по себе стало победой. Я также понимала, что гонка — это риск. Так было всегда и всегда будет: это чрезвычайно опасный вид спорта.
В горнолыжном спорте, как и в жизни, мы тоже рискуем. Мы мечтаем. Мы любим. Мы выходим на старт. И иногда падаем. Иногда наши сердца разбиваются. Иногда мы не достигаем тех мечт, которые, как мы знаем, могли бы осуществить. Но в этом и есть красота жизни — мы можем попытаться. Я попыталась. Я мечтала. Я рискнула. Надеюсь, если из моей истории вы вынесете хоть что-то, то это будет смелость дерзать. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Потому что единственная настоящая неудача в жизни — это не попытаться. Я верю в вас так же, как вы верили в меня", — написала Вонн в соцсетях.
Линдси Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, чемпионка мира 2009 года в скоростном спуске и супергиганте. На ее счету четыре Кубка мира в общем зачете и рекорд по числу побед на этапах (84). Многими специалистами Вонн рассматривается как сильнейшая в истории горнолыжница в скоростных дисциплинах.
В 2024 году Вонн вернулась в горнолыжный спорт после пятилетнего перерыва. Олимпийские игры в Италии стали для нее пятыми в карьере.