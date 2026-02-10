«Ни о чем не жалею». Вонн — после тяжелой травмы на Олимпиаде

В горнолыжном спорте, как и в жизни, мы тоже рискуем. Мы мечтаем. Мы любим. Мы выходим на старт. И иногда падаем. Иногда наши сердца разбиваются. Иногда мы не достигаем тех мечт, которые, как мы знаем, могли бы осуществить. Но в этом и есть красота жизни — мы можем попытаться. Я попыталась. Я мечтала. Я рискнула. Надеюсь, если из моей истории вы вынесете хоть что-то, то это будет смелость дерзать. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Потому что единственная настоящая неудача в жизни — это не попытаться. Я верю в вас так же, как вы верили в меня", — написала Вонн в соцсетях.