Отец Линдси Вонн призвал дочь завершить карьеру после перелома

Отец титулованной американской горнолыжницы Линдси Вонн Алан Килдоу призвал дочь завершить карьеру после травмы, полученной на Олимпийских играх в Милане.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 41-летняя Вонн выступила на Олимпиаде спустя неделю после разрыва крестообразной связки. Во время соревнований по скоростному спуску она пережила страшное падение, зацепившись за ворота и потеряв равновесие в воздухе. Вонн была эвакуирована с олимпийской трассы на вертолете. Позднее стало известно, что спортсменка получила перелом большой берцовой кости ноги и перенесла две операции.

«Ей 41 год, и это конец ее карьеры. Для Линдси Вонн больше не будет гонок, пока мое слово что-то значит для нее. Она очень сильный человек, она знает физическую боль и понимает обстоятельства, в которых оказалась. И она способна с этим справиться», — приводит слова Килдоу агентство АР.

Линдси Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Американка является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. Вонн считается одной из сильнейших горнолыжниц в скоростных дисциплинах.

В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубка мира.