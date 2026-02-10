Россия не будет оспаривать 4-е место Коростелева на Олимпиаде

Напомним, в воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 + 10 км) на Олимпиаде, пропустив вперед норвежца Йоханнеса Клебо, француза Матиса Деложа и еще одного норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета. При заходе на заключительный круг французский лыжник срезал участок трассы и получил желтую карточку. Российская сторона после гонки подала протест, но он был отклонен.
Савелий Коростелев мог продолжить оспаривать результат в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и в Спортивном арбитражном суде (CAS), но было принято решение отказаться от этой опции.
Поздне Коростелев признался, что на разминке допустил такую же ошибку.
— Делож срезал трассу на стадионе и в итоге стал вторым?
— Я, честно, не знаю, что они там решили. Но я видел этот момент.
— В итоге он получил желтую карточку. У тебя есть мнение на этот счет?
— Мое мнение — это полностью зона ответственности жюри. Я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил и просто спокойно дождался финишных протоколов.
— Говоришь, что видел, как Делож срезал. Что подумал, когда это увидел?
— Это было забавно, потому что на разминке я допустил ту же самую ошибку. Считаю, что на самом деле это ошибка жюри, что они не перекрыли этот поворот, — приводит слова Коростелева «Известия».
Сегодня, 10 февраля, Коростелев выйдет на старт спринтерской гонки. Ранее лучшим результатом 22-летнего лыжника в спринте был четвертьфинал на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.