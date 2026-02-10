Ричмонд
Россия не будет оспаривать 4-е место Коростелева на Олимпиаде

Представители российской сборной приняли решение не оспаривать результат Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, сообщает «РИА Новости Спорт».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Zuma\TASS

Напомним, в воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 + 10 км) на Олимпиаде, пропустив вперед норвежца Йоханнеса Клебо, француза Матиса Деложа и еще одного норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета. При заходе на заключительный круг французский лыжник срезал участок трассы и получил желтую карточку. Российская сторона после гонки подала протест, но он был отклонен.

Савелий Коростелев мог продолжить оспаривать результат в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и в Спортивном арбитражном суде (CAS), но было принято решение отказаться от этой опции.

Поздне Коростелев признался, что на разминке допустил такую же ошибку.

— Делож срезал трассу на стадионе и в итоге стал вторым?

— Я, честно, не знаю, что они там решили. Но я видел этот момент.

— В итоге он получил желтую карточку. У тебя есть мнение на этот счет?

— Мое мнение — это полностью зона ответственности жюри. Я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил и просто спокойно дождался финишных протоколов.

— Говоришь, что видел, как Делож срезал. Что подумал, когда это увидел?

— Это было забавно, потому что на разминке я допустил ту же самую ошибку. Считаю, что на самом деле это ошибка жюри, что они не перекрыли этот поворот, — приводит слова Коростелева «Известия».

Сегодня, 10 февраля, Коростелев выйдет на старт спринтерской гонки. Ранее лучшим результатом 22-летнего лыжника в спринте был четвертьфинал на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.