Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте классическим стилем на Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финальном забеге 29-летний норвежец показал результат 3 минуты 39,74 секунды. Второе место занял американец Бен Огден (+0,87 с), третьим стал норвежец Оскар Вике (+6,8 с).

Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд и стал семикратным олимпийским чемпионом. Он вплотную приблизился к рекорду своих соотечественников Бьорна Дели и Марит Бьорген, на счету которых по восемь золотых наград.

Ранее Клебо завоевал золото в скиатлоне. На Олимпиаде-2026 онсуцвт3пит еще в четырех дисциплинах: гонке с раздельным стартом на 10 км (13 февраля), командной эстафете 4×7.5 км (15 февраля), командном спринте (18 февраля) и масс-старте на 50 км (21 февраля).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.