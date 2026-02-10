Йоханнес Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

В финальном забеге 29-летний норвежец показал результат 3 минуты 39,74 секунды. Второе место занял американец Бен Огден (+0,87 с), третьим стал норвежец Оскар Вике (+6,8 с).
Клебо выиграл спринт на третьей Олимпиаде подряд и стал семикратным олимпийским чемпионом. Он вплотную приблизился к рекорду своих соотечественников Бьорна Дели и Марит Бьорген, на счету которых по восемь золотых наград.
Ранее Клебо завоевал золото в скиатлоне. На Олимпиаде-2026 онсуцвт3пит еще в четырех дисциплинах: гонке с раздельным стартом на 10 км (13 февраля), командной эстафете 4×7.5 км (15 февраля), командном спринте (18 февраля) и масс-старте на 50 км (21 февраля).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.