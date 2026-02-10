Дарья Непряева: понимаю, что в России меня не особо любят

Обладательница Кубка России — 2024/2025, российская лыжница Дарья Непряева призналась, что не ощущает должной поддержки из России после того, как получила статус нейтрального атлета, выступила на Кубке мира и Олимпиаде-2026.
— Я прекрасно знаю и понимаю, что в России меня не особо любят. Считают, что я куда-то незаслуженно поехала, что тут должна быть не я. Но я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь. И это не мои проблемы.
Это странно, но в Европе у меня болельщиков больше, чем в России. Я говорю про реальные факты. А что пишут — я не читаю. Ни на что не подписана. Ещё в начале сезона хватило, чтобы понять отношение многих. Лучше абстрагироваться.
— Это отношение начала ощущать ещё до получения нейтрального статуса?
— Да.
— Есть объяснение?
— Потому что я сестра Наташи. И как я понимаю: чтобы тебя любили российские болельщики, нужно просто быть скромной. А этот допуск только обострил. Многих прям триггерит от меня, — приводит слова Непряевой Sports.ru.
Напомним, Наталья Непряева — лыжница-универсал, четырежды поднимавшаяся на пьедестал Олимпиады. Она стала олимпийской чемпионкой в эстафете и трижды была призером Олимпийских игр. Дарья Непряева — ее младшая сестра. Она не прошла квалификацию классического спринта, не войдя в топ-30 лыжниц, финишировала на 36-м месте на текущих Олимпийских играх в Италии.