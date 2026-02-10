Дарья Непряева: понимаю, что в России меня не особо любят

Обладательница Кубка России — 2024/2025, российская лыжница Дарья Непряева призналась, что не ощущает должной поддержки из России после того, как получила статус нейтрального атлета, выступила на Кубке мира и Олимпиаде-2026.



— Я прекрасно знаю и понимаю, что в России меня не особо любят. Считают, что я куда-то незаслуженно поехала, что тут должна быть не я. Но я не виновата, что так случилось. Что некоторые сидят на месте и не сделали ничего, чтобы получить шанс выступать здесь. И это не мои проблемы.