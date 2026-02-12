Австралиец Вудс-Топалович выиграл золото Олимпиады-2026 в могуле

В финальной попытке 25-летний спортсмен показал результат 83,71 балла. Столько же набрал девятикратный чемпион мира Микаэль Кингсбери, однако легендарный канадец, выигрывавший медали на трех предыдущих Олимпиадах, уступил в технике — он набрал на 0,7 балла меньше за прохождение поворотов. Бронзу завоевал японец Икума Хорисима (83,44).
Вудс-Топалович завоевал первое олимпийское золото в карьере. При этом он ни разу не поднимался на чемпионатах мира в могуле выше девятого места, а в зачете Кубке мира он и вовсе идет на 25-м месте.
Олимпийские игры — 2026. Фристайл, могул. Мужчины:
- Купер Вудс-Топалович (Австралия) — 83,71
- Микаэль Кингсбери (Канада) — 83,71
- Икума Хорисима (Япония) — 83,44
- Вальтер Вальберг (Швеция) — 82,40
- Мэтт Грэм (Австралия) — 80,88
- Жюльен Вьель (Канада) — 79,78
- Ник Пейдж (США) — 75,00
- Джексон Харви (Австралия) — 74,93
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.