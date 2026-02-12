Вашингтон
Австралиец Вудс-Топалович выиграл золото Олимпиады-2026 в могуле

Австралийский фристайлист Купер Вудс-Топалович стал победителем в могуле на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финальной попытке 25-летний спортсмен показал результат 83,71 балла. Столько же набрал девятикратный чемпион мира Микаэль Кингсбери, однако легендарный канадец, выигрывавший медали на трех предыдущих Олимпиадах, уступил в технике — он набрал на 0,7 балла меньше за прохождение поворотов. Бронзу завоевал японец Икума Хорисима (83,44).

Вудс-Топалович завоевал первое олимпийское золото в карьере. При этом он ни разу не поднимался на чемпионатах мира в могуле выше девятого места, а в зачете Кубке мира он и вовсе идет на 25-м месте.

Олимпийские игры — 2026. Фристайл, могул. Мужчины:

  1. Купер Вудс-Топалович (Австралия) — 83,71
  2. Микаэль Кингсбери (Канада) — 83,71
  3. Икума Хорисима (Япония) — 83,44
  4. Вальтер Вальберг (Швеция) — 82,40
  5. Мэтт Грэм (Австралия) — 80,88
  6. Жюльен Вьель (Канада) — 79,78
  7. Ник Пейдж (США) — 75,00
  8. Джексон Харви (Австралия) — 74,93

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.