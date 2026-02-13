Шлепер стала первой горнолыжницей, выступившей на семи Олимпиадах

Накануне 46-летняя спортсменка выступила в супергиганте, показав результат 1 минута 31,37 секунды. Она заняла 26-е место и стала последней среди финишировавших.
Шлепер дебютировала на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано и с тех пор пропустила лишь одну Олимпиаду — в Сочи в 2014 году. Ее наилучшим результатом было десятое место в слаломе в Турине-2006. Также Шлепер 11 раз принимала участие в чемпионатах мира и 194 раза выступала на этапах Кубка мира. В 2005 году она одержала свою единственную победу на Кубке мира в слаломе и еще трижды поднималась на подиум.
До 2011 года Шлепер выступала за США, после чего решила завершить карьеру. За время перерыва она вышла замуж за мексиканца и в 2015 году вернулась в горнолыжный спорт, начав выступать за Мексику. На Олимпиаде в Италии также выступит ее 18-летний сын Лассе Хахиола, благодаря чему Шлепер и Хахиола станут первой парой «мать-сын» в истории зимних Олимпийских игр.
Рекорд по числу участий в зимних Олимпийских играх принадлежит японскому прыгуну с трамплина Нориаки Касаю, который в период с 1992 по 2018 год посетил восемь Олимпиад.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В горнолыжном спорте Россию представляют Семен Ефимов и Юлия Плешкова.