Степанова призвала изменить формат эстафет на Олимпиаде

«Когда уже FIS станет ясно, что эстафеты — самый интересный, самый востребованный формат для рейтингов лыжных гонок?! Но этот формат в нынешнем виде “устал” и заржавел. Всего 10 мужских команд на Олимпиаде — это что было? Вместо нынешних женской и мужской нужно проводить две смешанные — 4×5 и 4×10 км! Вот тогда бы все и смотрели — смогли бы норвежцы обыграть, скажем, американцев? И как бы выглядела сборная Швеции из мощных лыжниц и немощных лыжников?



К счастью, у нас на чемпионате России смешанная эстафета будет! Не забудьте включить свои телевизоры и смартфоны в субботу, 28 февраля», — написала Степанова в своем телеграм-канале.