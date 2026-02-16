Степанова призвала изменить формат эстафет на Олимпиаде

Эстафетные гонки прошли в минувшие выходные на олимпийской трассе в Тезеро. Обе эстафеты уверенно выиграли норвежские лыжники.
«Когда уже FIS станет ясно, что эстафеты — самый интересный, самый востребованный формат для рейтингов лыжных гонок?! Но этот формат в нынешнем виде “устал” и заржавел. Всего 10 мужских команд на Олимпиаде — это что было? Вместо нынешних женской и мужской нужно проводить две смешанные — 4×5 и 4×10 км! Вот тогда бы все и смотрели — смогли бы норвежцы обыграть, скажем, американцев? И как бы выглядела сборная Швеции из мощных лыжниц и немощных лыжников?
К счастью, у нас на чемпионате России смешанная эстафета будет! Не забудьте включить свои телевизоры и смартфоны в субботу, 28 февраля», — написала Степанова в своем телеграм-канале.
Напомним, что на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжники выиграли обе эстафеты — мужскую и женскую. В мужской эстафетной гонке норвежцы финишировали вторыми, а в женской — пятыми. Степанова бежала финальный этап в женской эстафете, опередила немку Софи Крель и принесла российской команде золотую медаль. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Степанова не стала подавать заявку на нейтральный статус и добровольно отказалась от участия в Олимпиаде-2026.