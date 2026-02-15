Клебо взял рекордное девятое золото зимней Олимпиады

Сборная Норвегии победила в мужской лыжной эстафете 4×7,5 км на Олимпиаде в Италии.
За норвежскую команду выступали Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Мартин Нюэнгет и Эйнар Хедегарт.
Второе место заняли французы, третье — итальянцы.
Клебо выиграл четвертое золото на этой Олимпиаде и девятое за карьеру. Девять золотых наград — это рекорд для зимних Игр.
Ранее в Италии Клебо победил в спринте, скиатлоне и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.
По восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах брали норвежские лыжники Марит Бьёрген и Бьёрн Дели, а также норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален.
В 2022 году мужскую эстафету на Олимпиаде выиграли российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
На Игры в Италии из российских лыжников допустили только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.