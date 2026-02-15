Ричмонд
Клебо взял рекордное девятое золото зимней Олимпиады

Норвежцы выиграли мужскую эстафету. Клебо взял четвертое золото на Играх в Италии и девятое в карьере.

Источник: Getty Images

Сборная Норвегии победила в мужской лыжной эстафете 4×7,5 км на Олимпиаде в Италии.

За норвежскую команду выступали Йоханнес Клебо, Эмиль Иверсен, Мартин Нюэнгет и Эйнар Хедегарт.

Второе место заняли французы, третье — итальянцы.

Клебо выиграл четвертое золото на этой Олимпиаде и девятое за карьеру. Девять золотых наград — это рекорд для зимних Игр.

Ранее в Италии Клебо победил в спринте, скиатлоне и раздельной гонке на 10 км свободным стилем.

По восемь золотых медалей на зимних Олимпиадах брали норвежские лыжники Марит Бьёрген и Бьёрн Дели, а также норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален.

В 2022 году мужскую эстафету на Олимпиаде выиграли российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

На Игры в Италии из российских лыжников допустили только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.