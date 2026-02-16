Ричмонд
Мама Коростелева: Савелий и Даша — представители новой России

Бронзовый призер Олимпиады-2010 Наталья Коростелева высказалась об участии сына Савелия и Дарьи Непряевой в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Коростелев и Непряева выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе, но в скиатлоне, спринте и индивидуальной гонках они остались без наград. Ближе всех к медали был Коростелев, который занял четвертое место в скиатлоне.

«Это уже страница новой истории в российских лыжных гонках, потому что представительство России хоть и в нейтральном статусе, но оно есть. В количестве двух человек, но они этого добились. Что Даша, что Савелий. И они уже творят новую историю, они — представители новой России. Их там любят, приветствуют, видят, насколько они позитивные. Они представляют нашу страну. По их поведению, интервью, общению складывается представление о нашей стране. Эта миссия не менее важная, как они представляют нашу страну не только в результатах, но и в поведении. К ним хорошо относятся, они позиционируют себя позитивно», — сказала Коростелева.

Наталья Коростелева является бронзовым призером Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в спринтерской эстафете вместе с Ириной Хазовой. Она завершил карьеру в 2018 году.

В субботу, 21 февраля, Савелий Коростелев выступит в марафоне на 50 км, а на следующий день в аналогичной гонке примет участие Дарья Непряева.

«Завоевать медаль в марафоне реально. Знаю по своему опыту, что некоторые едут на Олимпиаду просто поучаствовать, а некоторые с настроем завоевать медаль. Савелий из второй категории людей», — добавила Коростелева.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.