Мама Коростелева: Савелий и Даша — представители новой России

«Это уже страница новой истории в российских лыжных гонках, потому что представительство России хоть и в нейтральном статусе, но оно есть. В количестве двух человек, но они этого добились. Что Даша, что Савелий. И они уже творят новую историю, они — представители новой России. Их там любят, приветствуют, видят, насколько они позитивные. Они представляют нашу страну. По их поведению, интервью, общению складывается представление о нашей стране. Эта миссия не менее важная, как они представляют нашу страну не только в результатах, но и в поведении. К ним хорошо относятся, они позиционируют себя позитивно», — сказала Коростелева.