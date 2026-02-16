Тренер Швейцарии порадовался ошибке норвежца на ОИ, стоившей ему победы

Такая сильная скорбь была вызвана тем, что Макграт мечтал посвятить золотую медаль дедушке, который ушел из жизни в день открытия Олимпиады в Италии — 6 февраля. Норвежец вышел на старт сегодня с траурной повязкой, но упустил шанс на первое место, к тому же столкнулся с возгласами радости со стороны соперников.