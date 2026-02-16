Тренер Швейцарии порадовался ошибке норвежца на ОИ, стоившей ему победы

Тренер сборной Швейцарии обрадовался ошибке норвежского слаломиста Атле Ли Макграта, благодаря которой швейцарский спортсмен Лоик Мейар смог завоевать золото.
Атле Ли Макграт был лидером в слаломе после первой попытки, однако во время второй пропустил ворота и в отчаянии затормозил напротив тренера швейцарской сборной. Тот обрадовался ошибке норвежца и открыто торжествовал перед его лицом, крича и размахивая руками, ведь неудача Макграта гарантировала золото швейцарцу Лоику Мейару.
Расстройство Макграта было настолько сильным, что он отбросил палки в сторону, сначала лег в сугроб, а позже сломал ограждение, и ушел в экипировке в сторону леса.
Такая сильная скорбь была вызвана тем, что Макграт мечтал посвятить золотую медаль дедушке, который ушел из жизни в день открытия Олимпиады в Италии — 6 февраля. Норвежец вышел на старт сегодня с траурной повязкой, но упустил шанс на первое место, к тому же столкнулся с возгласами радости со стороны соперников.