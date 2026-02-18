Коростелев и Непряева пропустят чемпионат России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. По словам Вяльбе, на национальном первенстве примут участие все спортсмены за исключением Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, которые сейчас соревнуются на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Все, кроме двух спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпийских играх, Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, выступят на чемпионате страны. Не жду каких-то сюрпризов, потому что очень их боюсь. Надеюсь, что ребята, которые показывали высокие результаты в этом сезоне, будут бороться между собой», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Ранее стало известно, что Коростелев и Непряева после Игр-2026 примут участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
На Олимпиаде-2026 Коростелеву и Непряевой осталось принять участие в одной гонке — масс-старте на 50 км. Мужской лыжный марафон пройдет 21 февраля, женский — 22-го числа. По итогам шести олимпийских гонок Коростелев и Непряева не смогли завоевать ни одной медали. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне.