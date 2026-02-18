Коростелев и Непряева пропустят чемпионат России по лыжным гонкам

«Все, кроме двух спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпийских играх, Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, выступят на чемпионате страны. Не жду каких-то сюрпризов, потому что очень их боюсь. Надеюсь, что ребята, которые показывали высокие результаты в этом сезоне, будут бороться между собой», — цитирует Вяльбе ТАСС.