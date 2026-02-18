Китай завоевал первую золотую медаль на Олимпиаде-2026

Это седьмая медаль Китая на Олимпиаде 2026 года. Помимо двух медалей Су Имина, китайцы завоевали три серебряные медали — в шорт-треке на дистанции 1000 метров Сунь Лун и дважды во фристайле Эйлин Гу, а также две бронзовые медали в конькобежном спорте — Нин Чжунъянь на дистанции 1000 метров и мужская сборная в командной гонке.