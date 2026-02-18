Китай завоевал первую золотую медаль на Олимпиаде-2026

Лучший результат Су Имина составил 82,41 балла. Вторым стал японец Тайга Хасегава (82,13 балла). Третье место занял представитель США Джейк Кантер (79,36 балла).
Ранее Су Имин завоевал бронзу в биг-эйре. На Олимпиаде 2022 года он выиграл золото в биг-эйре и стал серебряным призером в слоупстайле. В сезоне-2025/26 Су Имин стал победителем общего зачета Кубка мира в дисциплине «биг-эйр».
Это седьмая медаль Китая на Олимпиаде 2026 года. Помимо двух медалей Су Имина, китайцы завоевали три серебряные медали — в шорт-треке на дистанции 1000 метров Сунь Лун и дважды во фристайле Эйлин Гу, а также две бронзовые медали в конькобежном спорте — Нин Чжунъянь на дистанции 1000 метров и мужская сборная в командной гонке.
Сборная Норвегии лидирует в общем медальном зачете Олимпийских игр, на ее счету 15 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. На втором месте идет команда Италии (9 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых), на третьем — сборная США (6−11−6).