«Все сделал, как надо». Тренер Филиппова — о серебре на ОИ-2026

Главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин прокомментировал успех своего подопечного Никиты Филиппова на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

23-летний россиянин завоевал серебро в спринтерской гонке и стал первым российским спортсменом с медалью Олимпиады-2026.

«Грандиозный был бы успех, если бы была золотая. Но это большой успех. Он все сделал, как надо. Российские ски-альпинисты в мировом топе, он всегда был в тройке на мировых этапах. То, что он поднялся в тройку, это отличный успех», — сказал Шабалин.

Ски-альпинизм впервые в истории включен в программу зимних Олимпийских игр. Всего в этом виде спорта будут разыграны три комплекта медалей.

Первым олимпийским чемпионом в ски-альпинизме среди мужчин стал испанец Ориоль Кардона Коль, который принес своей стране первое зимнее олимпийское золото с 1972 года. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме.

Филиппов является 23-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. В январе 2026 года он стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

