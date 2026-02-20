Филиппов после серебра на Олимпиаде впервые попробует алкоголь

23-летний спортсмен заявил, что в ближайшие дни собирается попробовать вино.
«Попробую посмотреть по вкусу, понравится или нет, но не думаю, что это будет на постоянной основе. Я больше за ЗОЖ. Сейчас хотя бы себе сладкое разрешу и чуток попробую винишко. Я такой человек, что либо все, либо ничего. Если я начинаю есть сладкое, то много и быстро набираю вес, поэтому мне проще полностью отказаться», — сказал Филиппов.
Накануне Филиппов стал первым российским спортсменом, сумевшим завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии. Он выиграл серебряную медаль в ски-альпинизме — новой олимпийской дисциплине, дебютировавшей в программе зимних Игр.
После серебра на Олимпиаде-2026 Филиппов заявил, что хочет съесть тирамису, потому что перед Играми очень долго держал вес.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов.