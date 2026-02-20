Филиппов после серебра на Олимпиаде впервые попробует алкоголь

«Попробую посмотреть по вкусу, понравится или нет, но не думаю, что это будет на постоянной основе. Я больше за ЗОЖ. Сейчас хотя бы себе сладкое разрешу и чуток попробую винишко. Я такой человек, что либо все, либо ничего. Если я начинаю есть сладкое, то много и быстро набираю вес, поэтому мне проще полностью отказаться», — сказал Филиппов.