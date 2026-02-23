Что пошло не так: 3 самых громких скандала Олимпиады-2026

Олимпийские игры — это не только рекорды и триумфы. Иногда главными героями становятся не спортсмены, а ситуации, которые будоражат соцсети, СМИ и болельщиков по всему миру. На Играх-2026 в Италии уже произошло несколько эпизодов, которые запомнятся надолго. Они не связаны с допингом или дисквалификациями, но вызвали не меньше шума, чем любые спортивные нарушения. Ниже — три самых громких скандала Олимпиады-2026, о которых сейчас говорят буквально все.