Что пошло не так: 3 самых громких скандала Олимпиады-2026

Олимпийские игры — это не только рекорды и триумфы. Иногда главными героями становятся не спортсмены, а ситуации, которые будоражат соцсети, СМИ и болельщиков по всему миру. На Играх-2026 в Италии уже произошло несколько эпизодов, которые запомнятся надолго. Они не связаны с допингом или дисквалификациями, но вызвали не меньше шума, чем любые спортивные нарушения. Ниже — три самых громких скандала Олимпиады-2026, о которых сейчас говорят буквально все.
Слухи об инъекциях гиалуроновой кислоты
Один из самых странных слухов Олимпиады-2026 касается прыгунов с трамплина. В СМИ появились сообщения, что некоторые атлеты якобы делают инъекции гиалуроновой кислоты в область гениталий перед примеркой официальных олимпийских костюмов.
Цель — искусственно увеличить объем в паховой зоне, чтобы костюм свободнее сидел. Это важно, потому что в прыжках с трамплина действуют жесткие правила аэродинамики: если костюм слишком плотно облегает тело, спортсмена могут дисквалифицировать.
Пока ни один спортсмен не подтвердил эти слухи, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась комментировать ситуацию. Но тема мгновенно стала вирусной — от шуток в TikTok до серьезных дискуссий о том, как далеко готовы зайти атлеты ради соблюдения технических норм.
Слишком хрупкий символ победы
Олимпийская медаль — священный символ для любого спортсмена. Но на Играх-2026 выяснилось, что этот символ может быть довольно хрупким.
Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла свою серебряную награду — в результате чего медаль раскололась пополам после того, как упала в снег. Американская горнолыжница Бризи Джонсон обнаружила, что лента оторвалась от золотой медали прямо в момент награждения. То же самое произошло у немецкого биатлониста Юстуса Штрелова и американской фигуристки Алисы Лью.
Организаторы Игр заявили, что все поврежденные медали будут заменены, но инцидент вызвал волну критики. Болельщики недоумевают: как можно экономить на таком важном элементе? Ведь для спортсмена эта медаль — результат десятилетий труда.
Запрет на музыкальное сопровождение
Российский фигурист Петр Гуменник, выступающий на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, столкнулся с неожиданной проблемой: за три дня до выхода на лед ему запретили использовать короткую программу под саундтрек из фильма «Парфюмер».
Официальная причина — юридические споры вокруг прав на использование музыки. Но в кулуарах многие связывают решение с политическим давлением: фильм основан на книге немецкого автора, а саундтрек содержит фрагменты, которые, по некоторым данным, вызвали вопросы у международных организаторов.
Гуменнику пришлось экстренно менять программу, перестраивать хореографию и заново настраиваться психологически. Несмотря на это, он достойно выступил, но в одном из интервью признался, что этот момент стал одним из самых стрессовых в его карьере.
Эти три скандала не связаны с нарушением правил — они о том, как даже самых опытных спортсменов подводят случайности, ошибки организаторов и странные ситуации. И, возможно, именно такие моменты делают Олимпиаду по-настоящему живой — не просто соревнованием, а отражением реального мира со всеми его неожиданностями и недостатками.