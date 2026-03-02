Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хочу обновить регалии». Коростелев — об участии в молодежном ЧМ

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, почему решил отправиться на молодежным чемпионат мира. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 2 по 8 марта в норвежском Лиллехаммере.

«А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года. Даша уже старая, поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии», — сказал Коростелев.

Ожидается, что 22-летний россиянин выступит только в одной гонке — масс-старте на 20 км, который пройдет в четверг, 5 марта. После этого он отправится седьмой этап Кубка мира в финском Лахти, который пройдет с 7 по 8 марта.

На молодежном чемпионате мира 2022 года в Норвегии Коростелев завоевал две золотых и одну серебряную медаль в категории до 20 лет. В Лиллехаммере он выступит в категории до 23 лет.

В декабре 2025 года Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который позволил ему выступать на международных соревнованиях. Он принял участие в зимних Олимпийских играх в Италии, где вышел на старт в четырех гонках. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.

В минувшие выходные Коростелев выступил на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, где вновь стал четвертым в скиатлоне.